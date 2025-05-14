Інгулецький ГЗК продовжив простій через високі тарифи та дорогу логістику

Серед причин, які призвели до простою підприємства – висока вартість електроенергії та її доставка, високі залізничні тарифи на доставку продукції у порт (у доларах США вартість виросла в 1.5 рази), високі портові збори (більш як удвічі вищі, ніж в аналогічних портах Європи), та значний акциз у ціні дизеля, що становить майже чверть вартості пального – хоча карʼєрні самоскиди не використовують автошляхи, на ремонт яких має спрямовуватися цей акциз.

"Поки Інгулецький ГЗК працював, він сплачував значні суми податків – за перше півріччя 2024 року було близько 1,1 млрд грн. Також він забезпечував надходження в Україну сотень мільйонів доларів валютного виторгу, та створював робочі місця для десятків тисяч українців – як на самому підприємстві, так і в суміжних галузях", - уточнюють у "Метінвесті".

Для відновлення виробництва підприємства держава повинна проводити виважену тарифну та фіскальну політику, адже постійне підвищення тарифів призводить до того, що підприємства просто припиняють діяльність. Тоді втрачають і місцеві громади, й державні монополії, і сама держава.

Як повідомлялось, ІнГЗК зупинив роботу влітку 2024 року. За підсумками діяльності у 2023 році комбінат скоротив чистий збиток уп’ятеро - до 167,235 млн грн із 851,259 млн грн у 2022-му році.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.