"Метінвест" ініціював новий формат співпраці бізнесу та освіти

Фото: підписання меморандуму (metinvestholding.com)

"Метінвест" і ПДТУ підписали меморандум про співпрацю

Група "Метінвест" і Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Наголошується, що документ об'єднав прагнення металургійного бізнесу і педагогів маріупольського ВНЗ у розвитку профільного навчання та підготовки затребуваних молодих фахівців.

Новий формат співпраці передбачає розвиток взаємодії компанії та ВНЗ з організації та проведення курсів по підготовці до ЗНО, курсів в рамках STEM-освіти школярів, впровадження дуальної форми навчання на базі університету і підприємств компанії, організації практики та стажування студентів і викладачів, а також заохочення кращих студентів профільних спеціальностей в рамках стипендіальної програми Групи "Метінвест".

За даними прес-служби, завдяки інвестиціям Групи буде модернізована і навчальна база кафедр металургійного напрямку. ВНЗ вже передані тренажери-імітатори з доменного та конвертерного виробництва, а також електронні навчальні курси з металургійних процесів.

В.о. директора з персоналу і соціальної політики "Метінвесту" Олександр Пімкін зазначив, що "Метінвест" - це міжнародна компанія з українським серцем.

"Ми взяли на себе ініціативу і фактично першими в країні робимо якісні зміни в галузі освіти, визначаючи перспективу на роки вперед. Меморандумом з Приазовським державним технічним університетом ми заклали фундамент для нашої майбутньої співпраці, на якому будемо разом розвивати науку, будувати нову програму розвитку молодих спеціалістів і зміцнювати промисловий потенціал України. Комп'ютерний клас з модуляторами виробництва - це тільки один з прикладів", - сказав він.

За словами Пімкіна, компанія продовжить створення лабораторій, в яких студенти зможуть практично попрацювати з різними металургійними процесами і технологіями.

"Ми готові інвестувати у розвиток талановитої і амбітної молоді. Майбутнє можливо будувати тільки з зацікавленими людьми— з тими, хто прагне створювати щось нове, цікаве і прогресивне", - додав він.

Ректор Приазовського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор В'ячеслав Волошин у свою чергу підкреслив, що група "Метінвест" – ключовий роботодавець для випускників університету.

"Багато хто з наших студентів проходять практику на підприємствах компанії, і потім залишаються там працювати. Враховуючи позитивний досвід багаторічної співпраці з металургами, новий документ продовжує вже розпочаті проекти і розширює можливості для впровадження свіжих ініціатив, зокрема, заохочення найкращих студентів в рамках нової стипендіальної програми нашого партнера – Групи "Метінвест", - розповів він.