"Метінвест" готовий розпочати зелену модернізацію активів в Україні після закінчення війни

"Ми маємо стратегію зеленої модернізації українських підприємств вартістю 8 млрд доларів на 7-10 років. Готові стартувати з цією стратегією одразу, щойно війна закінчиться й Україна отримає гарантії безпеки", - пояснив Риженков.

Він також розповів, що цьогоріч у "Метінвест" за власні кошти виконує проєкт згущення хвостової пульпи на Північному ГЗК та ремонт доменної печі №9 на "Каметсталі". Обсяг інвестицій лише в ці проєкти в Україні - близько 50 млн доларів.

"Також маємо проект з будівництва заводу з виробництва зеленої сталі в Італії. Орієнтовна вартість спільного проєкту — 2,5 млрд євро. Левову частку буде профінансовано коштом кредитів і грантів, які надаються в Європейському Союзі. Цей проєкт стане прикладом для майбутньої модернізації "Запоріжсталі" та "Каметсталі". З іншого боку, цей завод – відповідь на тренд на декарбонізацію, що спонукає модернізувати й залізорудні активи під вимоги зеленої металургії", - зауважив Риженков.

Також, за його словами, "Метінвест" розглядає можливості інвестицій - у Східній та Південній Європі – регіонах, де можна створити синергію з наявними бізнес-процесами й українськими активами.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" Ріната Ахметова спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Крім того, у 2024 році Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн.