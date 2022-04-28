"Метинвест" Ахметова еженедельно производит 2 тысячи стальных бронепластин для армии

"Метинвест" еженедельно производят почти 20 тонн специальной бронестали, которой хватает на 2 000 бронежилетов. Всего из собственной и импортной стали для военных будет изготовлено 90 000 единиц амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Защита государства стала делом всех украинцев. Пока наши военные воюют на передовой, металлурги даже на расстоянии могут позаботиться об их жизни. Для этого "Метинвест" обеспечит защитников Украины 100 тысячами бронежилетов", - поясняют в "Метинвесте".

Вся сталь, из которой производятся бронепластины, - высокого 4-го уровня защиты. Такая выдерживает не только попадание из стрелкового оружия, но и поражение осколками артиллерийских снарядов.

Также компания передала на фронт более 100 единиц техники - и специализированной, и легковой, и 40 тыс. литров топлива.

Кроме того, компания закупает и передает на фронт квадрокоптеры и дроны, и производит противотанковые ежи - их произведено уже более 60 тысяч единиц.