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"Метинвест" доставил в больницы медикаментов и оборудования на 80 млн гривен

Фото: "Метинвест" доставил в больницы медикаментов и оборудования на 80 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограду, Покровская и Каменского получили от "Метинвеста" медикаменты, расходные материалы и оборудование общей стоимостью примерно 80 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, на днях в Каменский приехала восьмая партия гуманитарного груза от "Метинвест": по запросу медиков скорой помощи привезли четыре специальных прибора для терапии ранений.

Также в Украину поступают медицинские препараты и расходные материалы в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", созданного группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Сумма помощи медучреждениям уже составляет 238 тысяч евро: первую партию предоставили больницам Запорожья и Каменского, потому что сейчас эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий.

"Врачи наравне с военными круглосуточно спасают жизни украинцев. Группа Метинвест, вместе с акционерами Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским, ведет масштабную работу для обеспечения медиков всем необходимым. Также мы начали помощь больницам в рамках гуманитарного проекта "спасаем жизни", чтобы как можно больше людей получили поддержку", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Как известно, с начала войны бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали уже более 2,4 млрд грн на поддержку Украины и украинцев.

Значительную часть средств составляет гуманитарная помощь - пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и тому подобное, а также созданию крупнейшего архива показаний украинцев о событиях войны с РФ.

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Метинвест