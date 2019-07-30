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"Метинвест" будет добиваться возврата долгов ДМК

Новости » Экономика    30.07.2019 - 10:44
"Метинвест" будет добиваться возврата долгов ДМК
Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

"Метинвест" намерен добиться возврата долгов за поставленное ЖРС

Группа "Метинвест" заявила свои требования относительно долгов к Днепровскому металлургическому комбинату (ДМК) наряду с другими кредиторами. Об этом РБК-Украина сообщили в "Метинвесте".  

Как сообщили в компании, "Метинвест" намерен добиться возврата долгов за поставленное ЖРС, что возможно только при работающем заводе. При этом сумма долгов не называется.

"Мы считаем банкротство негативным сценарием погашения задолженностей, который может повлиять на бесперебойную работу завода и, как следствие, на возврат долгов", - рассказали РБК-Украина в группе "Метинвест".   

Как известно, Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской области), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), 5 июля официально объявил о решении Хозяйственного суда Днепропетровской области открыть производство по делу о банкротстве предприятия.

"Метинвест" - один из поставщиков металлургического сырья для ДМК и один из его кредиторов. "Метинвест" долгое время сохранял надежду договориться с ИСД, вел судебные процессы, которые не привели к погашению задолженностей. После возбуждения дела о банкротстве "Метинвест" будет, в рамках дозволенных законодательством процедур, взыскивать долги на общих основаниях (как и все остальные кредиторы).

СМИ ранее писали о причастности Группы "Метинвест" к управлению комбинатом. При этом в "Метинвесте" отрицают какое-либо влияние на менеджмент ДМК.

Вместе с тем Группа не скрывает интереса по расширению портфеля активов в Украине и за ее пределами.

Как сообщили в компании, "Метинвест" не анонсирует свои планы на рынке M&А. "В то же время Группе интересны различные активы как в Украине, так и за ее пределами", - рассказали в "Метинвесте".

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

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