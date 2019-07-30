"Метінвест" буде домагатися повернення боргів ДМК

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

"Метінвест" має намір домогтися повернення боргів за поставлену ЗРС

Група "Метінвест" заявила свої вимоги щодо боргів до Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) поряд з іншими кредиторами. Про це РБК-Україна повідомили в "Метінвесті".

Як повідомили в компанії, "Метінвест" має намір домогтися повернення боргів за поставлену ЗРС, що можливо тільки при працюючому заводі. При цьому сума боргів не називається.

"Ми вважаємо банкрутство негативним сценарієм погашення заборгованостей, який може вплинути на безперебійну роботу заводу і, як наслідок, на повернення боргів", - розповіли РБК-Україна в групі "Метінвест".

Як відомо, Дніпровський металургійний комбінат (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської області), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), 5 липня офіційно оголосив про рішення Господарського суду Дніпропетровської області відкрити провадження по справі про банкрутство підприємства.

"Метінвест" - один з постачальників металургійної сировини для ДМК і один з його кредиторів. "Метінвест" довгий час зберігав надію домовитися з ІСД, вів судові процеси, які не призвели до погашення заборгованостей. Після порушення справи про банкрутство "Метінвест" буде, в межах дозволених законодавством процедур, стягувати борги на загальних підставах (як і всі інші кредитори).

ЗМІ раніше писали про причетність Групи "Метінвест" до управління комбінатом. При цьому в "Метінвесті" заперечують будь-який вплив на менеджмент ДМК.

Разом з тим Група не приховує інтересу щодо розширення портфеля активів в Україні і за її межами.

Як повідомили в компанії, "Метінвест" не анонсує свої плани на ринку M&A. "У той же час Групі цікаві різні активи як в Україні, так і за її межами", - розповіли в "Метінвесті".

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролює корпорація "ІСД", яка заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат на НКТ, над яким втрачено контроль з кінця 2017 року, а також ДМК, меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина) і ISD-Huta Czestochowa (Польща).