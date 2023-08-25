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"Метінвест" Ахметова запустив виробництво макетів військової техніки

П'ятниця 25 серпня 2023 16:46
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"Метінвест" Ахметова запустив виробництво макетів військової техніки Фото: "Метінвест" Ахметова запустив виробництво макетів військової техніки (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група "Метінвест" налагодила виробництво макетів радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Це конструкції призначені для омани агресора, і примушують його використовувати високоточні боєприпаси для знищення цих макетів, замість техніки сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

ЗСУ вже отримали 250 таких макетів у рамках "Сталевого фронту Ріната Ахметова".

"Головне завдання цих споруд - рятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об’єкт з металу та фанери - це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки і особового складу ЗСУ. Метінвест завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни. Для нас це лише невелика частина вкладу, яка приватна компанія може зробити у загальну ціль - перемогу України", - зауважив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Виробництво конкретних моделей інженерних споруд проходить у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, і залежить від потреб фронту. Зовнішньо макети не відрізняються від справжньої техніки: для досягнення цієї точності інженери Метінвесту дослідили всі фізичні параметри реального устаткування, та створили їх точні ескізи.

Макети, передані на ключові напрямки фронту, вже не раз обманювали агресора і ставали мішенню, рятуючи справжнє обладнання і життя українських воїнів. Спеціалісти "Метінвесту" разом з військовими постійно удосконалюють моделі для їх максимальної ефективності.

Як відомо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

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Метинвест Збройні сили України
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