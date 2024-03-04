"Метінвест" Ахметова запустив в роботу нову вугільну лаву у Покровську

У Покровській вугільній групі, що входить до складу "Метінвесту" Ріната Ахметова, ввели в експлуатацію 11-ту лаву з видобутку коксівного вугілля в 10-му блоці шахтоуправління "Покровське". Вона дасть можливість видобути майже 1 млн тонн вугілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Підприємства Покровської вугільної групи продовжують роботу, попри близькість до лінії фронту.

"Вчасна підготовка нового очисного забою - позитивний результат тривалої та напруженої праці кожного працівника компанії, та наше стабільне майбутнє. Люди будуть забезпечені роботою та заробітною платою, що дуже важливо для колективів, які ведуть виробництво в прифронтовому регіоні. Крім того, це вагомий внесок у підтримання обороноздатності України та поповнення бюджетів усіх рівнів", - зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

Попри складні гірничо-геологічні умови 11-та лава є одним із перспективних напрямів роботи компанії. З цього забою гірники планують видобувати до 2,5 тис. тонн вугілля на добу. Очікується, що відпрацювання запасів триватиме понад рік.

Як відомо, у 2023 році група "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Серед найбільших за обсягом відрахувань - єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток - 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб - понад 3 млрд грн.

Нагадаємо, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб !Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення.