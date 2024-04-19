"Метінвест" Ахметова запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни

У серії роликів вона розбирає міфи й тривоги, пов’язані з поверненням ветеранів до колективів, дає практичні рекомендації співробітникам і керівникам, як підготуватися до інклюзивності та реагувати на інвалідність ветерана, а також чого варто уникати в спілкуванні з людиною, котра має бойовий досвід.

"Задача адаптації ветеранів війни до цивільного життя лежить не на них. Вони вже своє завдання виконали, вони не мають повертатися на підприємства чи до родини і думати про те, як вписати свої "пазли" в "картину" соціуму. Це наша робота – навчитися правильно комунікувати з захисниками, підготувати належні умови праці й конкретне робоче місце відповідно до потреб ветерана. Саме ми повинні забезпечити ветеранам адекватну й комфортну адаптацію", - каже Нікольська.

Після демобілізації з Сил оборони України до роботи в "Метінвесті" повернулися вже понад 500 співробітників. З часом їхня чисельність зростатиме. Для підтримки ветеранів війни в цивільному житті "Метінвест" створює інклюзивну екосистему інтеграції. Окрім турботи про фізичне здоров’я й комфортні умови праці, вона передбачає також підтримку психоемоційного стану демобілізованих.

"Підготовка колективів до повернення ветеранів – важлива частина роботи Метінвесту, адже ми прагнемо підтримати ветеранів зараз і забезпечити їм гідне життя в майбутньому. Основа комфортної адаптації демобілізованих співробітників - це наше вміння спілкуватися з ними та знаходити правильні слова. Сподіваюся, завдяки новому відеокурсу наші колеги й інші свідомі українці зможуть знайти для себе відповіді на найбільш актуальні питання щодо взаємодії з ветеранами і відповідно - стати для них надійною опорою", - зазначила директор зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Нагадаємо, в "Метінвесті" розробили й запровадили унікальний навчальний курс для співробітників "Герої поруч". Наразі його проходять 1200 керівників підприємств компанії у регіонах присутності.