"Метінвест" Ахметова запровадив програми з адаптації та перекваліфікації ветеранів

До початку великої війни у Групі "Метінвест" працювало 110 тисяч людей, тепер їх 60 тисяч. Кадровий дефіцит відчутний. Найчутливіша ж тема для компанії – мобілізація: країну захищають близько 8 000 працівників. Водночас, до роботи вже стало майже 1 000 ветеранів війни, серед яких як ветерани АТО, так і повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тому компанія розробила комплексні програми підтримки ветеранів: вони включають психологічну та фізичну реабілітацію, а також професійний розвиток для ветеранів, які до цього прагнуть.

"Нашу роботу з ветеранами будуємо на принципах відповідальності, системності та внутрішньої справедливості. Компанія прагне застосувати єдиний підхід до систем мотивації для всіх працівників, щоб об’єднати, а не розмежовувати колективи", - заявила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

У компанії провели опитування цільової групи: понад 50% внутрішніх респондентів висловило бажання пройти навчання чи перекваліфікацію. Тому компанія надає можливість безплатного перенавчання ветеранам: перекваліфікація доступна майже за всіма робітничими професіями, а підготовку 85% спеціальностей проводять прямо на виробництві.

Також ветеранам пропонують пільгові умови вступу до першого недержавного університету "Метінвест Політехніка". Крім того, у "Метінвесті" діє програма професійної адаптації колишніх військових, а для поновлення професійних знань і навичок діє програма наставництва.

"Ми готові працевлаштувати тисячі ветеранів із ринку праці. У "Метінвесті" відкрито 4 тисячі вакансій за інженерно-технічними спеціальностями. Опанувати нову професію можна за 3-6 місяців і більше, залежно від бажаної кваліфікації", - ділиться досвідом Тетяна Петрук.

Велику увагу у компанії приділяють реабілітації: ті, хто пройшов бойові дії, мають травми, які потребують тривалого та дорогого лікування. Психологічні травми, посттравматичні стресові розлади, депресія потребують комплексного підходу психологів та терапевтів, що оперують сучасними методами психологічної підтримки.

Понад 100 осіб, які потребували протезування, вже взяли участь у спільній програмі "Метінвесту" та Protez Hub. Також компанія стала одним з організаторів проведення понад 30 реконструктивних операцій на обличчі та шиї для поранених на війні захисників. А для психологічної реабілітації "Метінвест" розробив партнерську програму з центром психологічної допомоги, який залучив до свого штату професійних військових психологів і працює з сім’ями ветеранів або військовослужбовців.

Нагадаємо, що Група "Метінвест" Ріната Ахметова ввійшла до п'ятірки "Найкращих роботодавців України 2024", та перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів". Ветеранські програми запускаються у компанії ще під час мобілізації співробітників, а коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.