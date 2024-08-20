"Метинвест" Ахметова внедрил программы по адаптации и переквалификации ветеранов

К началу большой войны в Группе "Метинвест" работало 110 тысяч человек, теперь их 60 тысяч. Кадровый дефицит ощутим. Самая чувствительная тема для компании – мобилизация: страну защищают около 8000 работников. В то же время, к работе уже приступили почти 1 000 ветеранов войны, среди которых как ветераны АТО, так и полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Поэтому компания разработала комплексные программы поддержки ветеранов: они включают психологическую и физическую реабилитацию, а также профессиональное развитие для стремящихся к этому ветеранов.

"Нашу работу с ветеранами строим на принципах ответственности, системности и внутренней справедливости. Компания стремится применить единый подход к системам мотивации для всех работников, чтобы объединить, а не разграничивать коллективы", - заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы. Метинвест" Татьяна Петрук.

В компании провели опрос целевой группы: более 50% внутренних респондентов выразили желание пройти обучение или переквалификацию. Поэтому компания предоставляет возможность бесплатного переобучения ветеранам: переквалификация доступна почти по всем рабочим профессиям, а подготовку 85% специальностей проводят прямо на производстве.

Также ветеранам предлагают льготные условия поступления в первый негосударственный университет "Метинвест Политехника". Кроме того, в "Метинвесте" действует программа профессиональной адаптации бывших военных, а для обновления профессиональных знаний и навыков действует программа наставничества.

"Мы готовы трудоустроить тысячи ветеранов по рынку труда. В "Метинвесте" открыто 4 тысячи вакансий по инженерно-техническим специальностям. Овладеть новой профессией можно за 3-6 месяцев и более, в зависимости от желаемой квалификации", - делится опытом Татьяна Петрук.

Большое внимание в компании уделяют реабилитации: прошедшие боевые действия имеют травмы, требующие длительного и дорогостоящего лечения. Психологические травмы, посттравматические стрессовые расстройства, депрессия нуждаются в комплексном подходе психологов и терапевтов, оперирующих современными методами психологической поддержки.

Более 100 человек, нуждавшихся в протезировании, уже приняли участие в совместной программе "Метинвеста" и Protez Hub. Также компания стала одним из организаторов проведения более 30 реконструктивных операций на лице и шее для раненых на войне защитников. А для психологической реабилитации "Метинвест" разработал партнерскую программу с центром психологической помощи, который привлек в штат профессиональных военных психологов и работает с семьями ветеранов или военнослужащих.

Напомним, что Группа "Метинвест" Рината Ахметова вошла в пятерку "Лучших работодателей Украины 2024" и победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Ветеранские программы запускаются в компании еще при мобилизации сотрудников, а когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.