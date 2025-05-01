"Метінвест" Ахметова заплатив за перший квартал 4,4 млрд грн податків

У трійці найбільших за обсягом відрахувань - плата за користування надрами (1,2 млрд грн), єдиний соціальний внесок (846 млн грн), і податок на доходи фізичних осіб (751 млн грн).

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-березні 2025 року сплатили 365 млн грн податку на прибуток і 166 млн грн екологічного податку. Також у І кварталі плата за землю зросла на 9%, а військовий збір - більше ніж утричі, до 214 млн грн.

"Податки - це не просто цифри, це реальні ресурси для армії, медицини й соціальних програм. Стабільні відрахування, допомога ЗСУ, сталеве виробництво для фронту та гуманітарні проєкти - це наш внесок у стійкість країни. Ми й надалі працюватимемо, щоб підтримувати державу зараз і разом будувати її майбутнє", - зазначив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, за три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Також "Метінвест" продовжує системно наповнювати державний бюджет: у 2024 році компанія сплатила майже 20 млрд грн податків.

Як відомо, у минулому році чистий збиток "Метінвесту" зріс ушестеро проти попереднього року, до 1,152 млрд доларів. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників "Метінвест" також призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.