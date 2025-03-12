"Метінвест" Ахметова посів перше місце у рейтингу найбільших експортерів України

До першої п’ятірки найбільших експортерів у ГМК також увійшли "АрселорМiттал Кривий Рiг", Ferrexpo і "Інтерпайп".

Основою для формування рейтингу стали дані про експортні операції від найбільших компаній України та з митної бази ImportGenius, а також виробнича та інша галузева статистика.

За підрахунками Forbes Ukraine, експорт продукції українського ГМК у 2024 році становив 7,3 млрд доларів, а обсяг експорту "Метінвесту" разом зі спільним підприємством "Запоріжсталь" - до 3,9 млрд доларів. Компанія реалізує залізорудну сировину, плоский прокат, сталеві напівфабрикати у 51 країні світу. У 2024-му "Метінвест" вийшов на ринки Індії (вугілля), Швеції та Норвегії (залізорудна сировина).

Серед чинників, що торік впливали на експорт продукції ГМК - відновлення доступу до чорноморських портів та падіння цін. А до найбільших країн-імпортерів української металопродукції та залізорудної сировини ввійшли Польща, Китай, Болгарія, США та Словаччина.

"Наша експортна стратегія дуже не змінилася. Є основні ринки - Україна, країни ЄС, куди ми постачали понад 50% продукції до повномасштабного вторгнення. І є решта, так звані балансові ринки, для яких притаманний більш опортуністичний підхід постачання. Коли нам вигідно, ми туди йдемо, а коли невигідно - не йдемо. Для залізорудної сировини, знову ж таки, наші головні ринки - країни ЄС. І ми розширили географію: вийшли в Скандинавію, країни Північної Європи", - розповів гендиректор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Як відомо, "Метінвест" заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.