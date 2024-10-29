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"Метінвест" Ахметова з початку року заплатив до бюджетів вже понад 15 млрд гривень податків

Вівторок 29 жовтня 2024 12:07
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"Метінвест" Ахметова з початку року заплатив до бюджетів вже понад 15 млрд гривень податків Фото: "Метінвест" Ахметова з початку року заплатив до бюджетів вже понад 15 млрд гривень податків (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група Метінвест за 9 місяців 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року — до 15,2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Найбільші за обсягом відрахувань - плата за користування надрами, що зросла у 2,8 рази проти такого ж періоду минулого року - до 4,2 млрд грн. Також "Метінвест" збільшив сплату єдиного соціального внеску на 16%, до 2,8 млрд грн. Крім того, бюджет отримав 2,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 11% перевищує показники трьох перших кварталів 2023 року.

Плата за землю в січні-вересні 2024 року зросла на 6% проти аналогічного періоду минулого року, до 948 млн грн, а екологічний податок - на 21%, до 543 млн грн. Водночас виплати податку на прибуток скоротилися на 32%, до 1,9 млрд грн.

"В умовах війни сплата податків є критично важливою для підтримання української економіки. Головне завдання нашої компанії — посилювати обороноздатність країни всіма доступними способами: бути надійним роботодавцем, інвестором, виробником сталевої продукції для фронту, постачальником амуніції й техніки для ЗСУ. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити міцну основу для перемоги України та забезпечити мирне майбутнє для українців", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Також, від початку повномасштабного вторгнення, Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. З них 4,1 млрд грн були направлені на потреби ЗСУ, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

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