"Метінвест" Ахметова отримав державну відзнаку за розвиток професійної освіти в Україні

Національне агентство кваліфікацій відзначило групу "Метінвест" у номінації "За розвиток системи кваліфікацій". Нагородження відбулося під час V Міжнародного форуму "Людський капітал 2024. Цінність. Якість. Розвиток", що пройшов у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На ньому освітяни, представники влади, уряду та бізнесу обговорили створення, оновлення та вдосконалення стандартів професійної освіти, та інтеграцію національної системи кваліфікацій з європейськими стандартами.

Наразі вже 18 підприємств "Метінвесту" отримали статус кваліфікаційних центрів: такі центри підтверджують рівень знань, навичок і компетенцій працівників, які хочуть здобути або підтвердити свою кваліфікацію. Це дозволяє отримати кваліфікацію на основі неформально здобутих знань і навичок, без потреби в формальному навчанні - просто пройшовши оцінку у кваліфікаційних центрах.

Також в "Метінвесті" розширено перелік професій, за якими можна присвоювати або підтверджувати кваліфікації через кваліфікаційні центри, і ведеться робота над розробленням професійних стандартів: для підвищення ефективності навчання співробітників постійно оновлюють або створюють кваліфікаційні вимоги до основних робітничих професій.

Загалом кваліфікаційні центри "Метінвесту" переглянули 22 професійні стандарти, а 1,7 тисячі співробітників промислових підприємств компанії пройшли перекваліфікацію.

"Це справді важлива нагорода для "Метінвесту". Адже війна не лише скоротила кількість наших співробітників майже вдвічі, але й зробила адаптивність головним принципом сьогодення. Завдяки роботі наших кваліфікаційних центрів жінки перенавчаються на машиністів, чоловіки здобувають по декілька кваліфікацій, аби мати змогу замінити тих, хто пішов на фронт. А ветерани, що повертаються з війни, можуть пройти перекваліфікацію й здобути нову спеціальність. Наша робота з розвитку системи професійної підготовки - один із визначальних чинників, який допомагає забезпечувати виробництво та підтримувати економіку України навіть під час війни", - зазначив директор Департаменту корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олег Давиденко.

Як відомо, "Метінвест" Ахметова інвестував майже 600 мільйонів у розвиток освіти, щоб підвищити її якість, та знайти майбутніх працівників, а також - щоб підтримати фундаментальну науку.

Також компанія заснувала технічний університет "Метінвест Політехніка": за три роки вступило понад 1080 студентів, а магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.

Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації. Дізнатися більше про спеціальності, які можна отримати, навчальні програми, умови зарахування на бакалаврські та магістерські програми, а також про стипендію можна на сайті університету.