"Метінвест" Ахметова оприлюднив результати роботи за перше півріччя: видобуток руди та вугілля значно скоротився

Падіння показників викликане різними чинниками, як-то російські обстріли, високий попит на імпортну електроенергію та падінням попиту на нашу продукцію у світі.

"У зв’язку з обмеженим виробництвом електроенергії в Україні через російські обстріли з середини березня 2024 року та високим попитом на імпортну електроенергію, її вартість впливає на завантаженість та конфігурацію роботи гірничо-збагачувальних комбінатів Групи. "Метінвест" розподіляє завантаженість цих підприємств, враховуючи доступність електроенергії, її вартість, ринкові ціни на залізорудну продукцію та інші фактори, для забезпечення ефективного виробництва", - пояснюють у компанії.

У другому кварталі 2024 року виробництво загального залізорудного концентрату зменшилось на 17% проти попереднього кварталу, до 4 033 тисяч тонн. Обсяг виробництва товарної залізорудної продукції зменшився на 13%, до 3 814 тисяч тонн. А виробництво залізорудного концентрату за той самий період скоротилось на 22% – до 2 205 тисяч тонн.

Найбільше скоротилося виробництво вугільного концентрату: за перше півріччя 2024 року його виробництво обвалилося на 31% проти аналогічного періоду 2023 року, до 2 085 тисяч тонн. Це відбулося в тому числі через скорочення видобутку Покровською вугільною групою.

"Виробництво плоского прокату зменшилось проти аналогічного періоду минулого року на 6%, до 545 тисяч тонн – в основному через відсутність маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон. Як наслідок, Ferriera Valsider в Італії повністю переорієнтувався на виробництво гарячекатаного товстого листа. При цьому, виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону збільшилось в 2,3 рази внаслідок відновлення роботи 4-го індуктора на Юністіл в Україні після його зупинки на капітальний ремонт у 2-му кварталі минулого року", - кажуть у компанії.

Нагадаємо, "Метінвест" Ахметова за півроку заплатив до бюджету 10 мільярдів гривень податків: сума зросла на 56% проти I півріччя 2023 року. Найбільше грошей "Метінвест" перерахував як плату за користування надрами - 2,9 млрд грн.

На другому місці - єдиний соціальний внесок у розмірі 1,8 млрд грн, на третьому - 1,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Також українські підприємства "Метінвесту" в січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток, що на 26% більше, ніж у січні-червні 2023 року.