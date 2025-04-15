"Метінвест" Ахметова у квітні підвищив зарплати працівників до 20%

Перегляд заробітних плат у компанії відбувся 1 квітня, і передбачає диференційований підхід. Оклади виробничого персоналу зростуть до 20% залежно від категорії, а найбільше підвищення отримають співробітники кваліфікованих гостродефіцитних професій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Водночас, оклади лінійних керівників та адміністративно-управлінського персоналу промислових та сервісних підприємств "Метінвесту" зростуть в середньому на 10%.

Рішення про підвищення прийняли попри складну фінансову ситуацію: у 2024 році чистий збиток "Метінвесту" зріс ушестеро проти попереднього року, до $1,152 млрд. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників Метінвест призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

"Ми добре розуміємо, як важливо сьогодні мати фінансову стабільність. Попри війну, складну ситуацію на ринках збуту й зростання витрат, ми вирішили підвищити зарплати співробітникам. Це непросте рішення, але ми свідомо беремо на себе це навантаження, бо цінуємо наших людей і їхній внесок у спільну справу. Метінвест і надалі дбатиме про соціальну підтримку своєї команди", - сказав генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, у травні 2024 року "Метінвест" у середньому на 15% підвищив зарплати працівникам виробничих та ремонтних підприємств, а у вересні 2024 року – адміністративно-управлінському персоналу виробничих і сервісних активів.

Раніше компанію "Метінвест" Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.