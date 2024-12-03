Металургійні вантажі є ключовими для "Укрзалізниці", - GMK Center

За 10 місяців 2024 року експорт залізної руди становив 27,9 млн т (+96% р./р.) на загальну суму 2,3 млрд доларів. Експорт напівфабрикатів і металопрокату становив на 2,7 млрд доларів (+18,2% р./р.). Зважаючи на обсяги перевезень, вантажі гірничо-металургійного комплексу стали ключовими для роботи "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

За 10 місяців поточного року обсяги перевезень руди залізною дорогою виросли майже у два рази, до 27,7 млн т, а чорних металів – на 17%, до 4,3 млн т.

"Різке збільшення експорту залізної руди пов’язане з відкриттям морського коридору у серпні минулого року, внаслідок чого кількість рудних вантажів у бік портів різко зросла. За січень-жовтень поточного року "Укрзалізниця" перевезла в порти 15,2 млн т (або в сім разів більше) залізної руди", - вказують аналітики центру.

Вони також підкреслили, що у структурі контейнерних залізничних перевезень чорні метали займають уже 17%.

"Після аграріїв найбільшими клієнтами "Укрзалізниці" за обсягом перевезень є компанії ГМК. Але після початку війни вартість експортної логістики компаній ГМК зросла в 3-5 разів, що негативно вплинуло на собівартість і конкурентоспроможність української продукції на світових ринках", - пише видання.