Металургія України програє конкурентам. Які переваги мають суперники на європейському ринку?

Переваги Китаю і Туреччини

На сьогодні металургійні підприємства в Україні вимушені купувати електроенергію за досить високою ціною, яка часто перевищує вартість цього енергоносія на європейському ринку.

В той же час, уряд Китаю, який є значним постачальником продукції чорної та кольорової металургії на європейський ринок, частково або повністю прибрав оподаткування електроенергії, яка постачається металургам.

В результаті, в деяких провінціях Китаю, ціна для підприємств може опускатися до 30 євро за мегават-годину, коментує виданню заступник директора з питань розвитку "Укрпромзовнішекспертизи" Сергій Поважнюк.

Для порівняння: за перші 25 днів серпня середня ціна на електроенергію базового навантаження на РДН України становила 126 євро за мегават-годину, свідчать дані держкомпанії "Оператор ринку".

Туреччина, яка теж є вагомим постачальником металопродукції на європейський ринок, продовжує купувати вихідну сировину в Росії зі значними знижками. Локальні виробники купують російські сляби на 100 доларів за тонну дешевше ніж ринкова ціна, отримують з них прокат і продають його на ринок ЄС. "Європа намагається з цим боротися, але на жаль немає механізму перевірити з якої сталі був зроблений той чи інший прокат", - визнає Поважнюк.

Як наслідок, конкуренти України за поставки металу до Європи мають можливість отримати більш дешеву електроенергію та сировину.

Підтримка металургів в Європі

В ЄС діє програма компенсації непрямих вуглецевих витрат, яка надається підприємствам з великим енергоспоживанням та значними викидами вуглекислого газу. "У 2024 році на виплату таких компенсацій в ЄС було спрямовано 3,2 млрд євро", - коментує аналітик GMK Center, кандидат економічних наук Андрій Глущенко.

У червні 2025 року європейські країни запустили ще одну програму підтримки енергоємних галузей – Clean Industrial Deal (англ. Угода за чисту промисловість), яка передбачає фінансування таких підприємств з метою зниження їх енерговитрат до 2030 року.

В Італії з 2024 року працює програма Energy Release 2.0, яка передбачає фіксовану ціну на електроенергію для енергоємних галузей на рівні 65 євро за мегават-годину. Різниця між фактичною і фіксованою ціною покривається за рахунок державних коштів, коментує аналітик GMK Center.

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що така політика в країнах ЄС не є випадковістю."Це результат продуманої промислової політики", - говорить він.

Самостійно металургійні підприємства не зможуть протистояти конкурентам, які мають таку потужну підтримку з боку своїх урядів, додає парламентар.