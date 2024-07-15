Металурги закликають Кабмін не допустити уніфікації тарифу на розподіл електроенергії

Як зазначають у "АрселорМіттал Кривий Ріг", велика промисловість, зокрема підприємства ГМК, є запорукою функціонування української економіки під час боротьби з агресором. Лише за стабільних умов роботи вони можуть продовжити підтримку економіки та сплату мільярдних податків, кошти з яких спрямовуються на зброю, дрони, техніку та забезпечення українських військових.

"Проте останнім часом приймаються і плануються до прийняття рішення, які можуть призвести до зупинки виробництва підприємств галузі. Наразі стало відомо про підготовку рішення, яке завдасть ще більшої шкоди таким великим стратегічним енергоємним підприємствам, як "АрселорМіттал Кривий Ріг". Бізнес отримав інформацію, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже розробила рішення про введення уніфікованого тарифу на розподіл електроенергії для великої промисловості, малого та мікробізнесу", - вказують в АМКР.

На підприємстві нагадали: зараз тариф на розподіл електроенергії розділений за класами напруги – 1-й та 2-й, і це відповідає існуючій практиці тарифоутворення на послуги розподілу електроенергії в ЄС.

"Тариф розділений і це логічно, адже для постачання електрики великим підприємствам використовується набагато менше інфраструктури, а втрати електроенергії в електромережах на її розподіл значно менші, ніж на 2-му класі, тоді як тариф для 2-го класу дозволяє покрити витрати на доставку електрики малому та мікробізнесу", – зауважили у "АрселорМіттал Кривий Ріг".

За отриманою інформацією, НКРЕКП хоче встановити єдиний тариф для обох груп споживачів, тобто одноразовим рішенням пропонується збільшити тариф для великої промисловості у 5 разів.

"Це стане руйнівним ударом по великій промисловості, яка формує держбюджет, та матиме вкрай негативний вплив на економіку країни, що воює", – йдеться у зверненні підприємства.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" просить уряд втрутитись в ситуацію і не допустити прийняття регулятором рішення, що завдасть шкоди вітчизняній економіці та суперечить європейським правилам, які Україна активно інтегрує у свою енергетику.