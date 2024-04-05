УЗ досі не продає металобрухт: Кабмін просять вплинути на компанію

Зокрема, в Укрметалургпромі зазначили, що цю стратегічну та дефіцитну для українських металургів сировину АТ "Укрзалізниця" припинила реалізовувати та постачати на внутрішній ринок України ще з вересня минулого, 2023 року, і це вкрай негативно позначилося на діяльності усієї металургійної галузі України.

"Основна мотивація зупинки цього процесу - внесення змін та доповнень у деякі підзаконні акти. Проте немає жодних вагомих підстав, які б унеможливлювали реалізацію металобрухту з підприємств АТ "Укрзалізниця", за умови додержання відповідних процедур організаційного характеру", - підкреслюється у листі.

В Укрметалургпромі зауважують: реалізація металобрухту Укрзалізницею необхідна самій компанії, оскільки забезпечує УЗ значні фінансові надходження, і потрібна металургійній галузі України, адже підприємства можуть недоотримати значний обсяг стратегічної сировини, що призведе до зриву виробничих програм та, як наслідок, до значних втрат державного бюджету України.

Нагадаємо, упродовж 2023 року УЗ провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту. Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія отримала понад 535 млн грн додаткових доходів. З вересня УЗ перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони.