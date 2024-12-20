Металурги потребують підтримки від української влади, щоб пом’якшити перехід до екологічного податку СВАМ

CBAM, або механізм вуглецевого коригування імпорту, - це транскордонний тариф на викиди вуглецю, який почав впроваджувати Євросоюз у 2023 році. Втрати українського експорту через CBAM до 2030 року можуть перевищити 4,6 млрд доларів, але вітчизняні підприємства фізично не здатні провести модернізацію у вказані ЄС терміни.

"Сьогодні CBAM для України здається досить віддаленою перспективою. Але після 2034 року вони зроблять нас неконкурентоспроможними. Саме тому ми всі й дивимося на зелену металургію. Але, за попередніми розрахунками, модернізація підприємств буде коштувати нам близько 8 млрд доларів. І справа не лише в сумі. Навіть за умови залученого фінансування це дуже масштабні проєкти, на реалізацію яких нам потрібно від семи до десяти років", - пояснив Мироненко.

Він зауважив, що навіть за найоптимістичнішого сценарію, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, до 2032-2034 неможливо модернізувати все металургійне виробництво в Україні. Тому вже сьогодні потрібно пояснювати регуляторам ЄС, що CBAM просто закриє всю українську економіку.

"Має бути якась перехідна модель із планом модернізації, планом інвестицій, початком будівництва і переходом української металургії на європейські стандарти виробництва зеленої сталі. Ми потребуємо досить великої підтримки від української влади, щоб зробити цей перехід м'якшим. Щоб ми встигли це зробити й не втратити ані робочих місць, ані податкових надходжень до бюджету. Йдеться про лобіювання інтересів українських металургів і гірників у Європі — я кажу не лише про "Метінвест", а й про ArcelorMittal, і групу DCH", - резюмував Мироненко.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило: Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.