Металлурги нуждаются в поддержке от украинских властей, чтобы смягчить переход к экологическому налогу СВАМ

CBAM, или механизм углеродной корректировки импорта, - это трансграничный тариф на выбросы углерода, который начал внедрять Евросоюз в 2023 году. Потери украинского экспорта из-за CBAM до 2030 года могут превысить 4,6 млрд долларов, но отечественные предприятия физически не способны провести модернизацию в указанные ЕС сроки.

"Сегодня CBAM для Украины кажется достаточно отдаленной перспективой. Но после 2034 года они сделают нас неконкурентоспособными. Именно поэтому мы все и смотрим на зеленую металлургию. Но, по предварительным расчетам, модернизация предприятий будет стоить нам около 8 млрд долларов. И дело не только в сумме. Даже при условии привлеченного финансирования это очень масштабные проекты, на реализацию которых нам нужно от семи до десяти лет", - пояснил Мироненко.

Он отметил, что даже при самом оптимистичном сценарии, что война в Украине закончится в 2025 году, до 2032-2034 невозможно модернизировать все металлургическое производство в Украине. Поэтому уже сегодня нужно объяснять регуляторам ЕС, что CBAM просто закроет всю украинскую экономику.

"Должна быть какая-то переходная модель с планом модернизации, планом инвестиций, началом строительства и переходом украинской металлургии на европейские стандарты производства зеленой стали. Мы нуждаемся в достаточно большой поддержке от украинской власти, чтобы сделать этот переход более мягким. Чтобы мы успели это сделать и не потерять ни рабочих мест, ни налоговых поступлений в бюджет. Речь идет о лоббировании интересов украинских металлургов и горняков в Европе - я говорю не только о "Метинвесте", но и об ArcelorMittal, и группе DCH", - резюмировал Мироненко.

Напомним, ранее издание Politico заявило: Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас - полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.