Металурги під ударом. Що втратить економіка України через мита Трампа

Дональд Трамп розв'язав глобальну торговельну війну, наклавши мита на товари, які постачаються до США з інших країн світу. Україна не стала виключенням і отримала 10%-ве мито. Які українські товари підпадуть під нові тарифи США та які наслідки це буде мати для економіки – в матеріалі журналіста РБК-Україна Дмитра Сидорова.

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Які товари Україна постачає до США

За даними Міністерства економіки України, у 2024 році наша країна експортувала до США товарів на загальну суму 874 млн доларів, при цьому імпорт становив 3,4 мільярди доларів. Таким чином, у минулому році торговий дефіцит України зі США склав більше 2,5 млрд доларів.

Частка США у структурі українського експорту – досить незначна, у 2024 році вона склала лише 2%. За інформацією віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Юлія Свириденко, основними експортними позиціями України на американський ринок є вироби з металу, а саме чавун (обсяг продажів у 2024 році - 363 млн доларів) та сталеві труби (112 млн доларів).

Реагуючи на рішення Трампа, Свириденко зазначила, що до українських товарів буде застосовуватися універсальне (стандартне для всіх країн) мито на рівні 10%.

"Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови – 31% чи у ЄС – 20%, щодо України немає", - додала віце-прем'єр-міністр. Згідно офіційного указу президента США від 2 квітня 2025 року, який опублікований на сайті Білого дому, нове мито вступає в силу з 9 квітня.

Під ударом українська металургія

Як вже згадувалося, основна стаття експорту України до США – це металопродукція, тому саме вітчизняна металургія найбільше постраждає від запровадження додаткових мит. В коментарі РБК-Україна аналітик GMK Center Андрій Глущенко пояснив, що Білий дім вже не перший раз завдає відчутних ударів по українській металургії. Попередні рішення США мали ще більший вплив, ніж тарифи, прийняті 2 квітня.

Експерт нагадав, що США вже давно застосовують антидемпінгові мита практично на весь асортимент сталевої продукції, чотири з них були запроваджені ще до 2001 року. Вашингтон не хоче скасовувати ці мита, з року в рік їх дія подовжується. Саме антидемпінгові заходи США мають найбільший негативний вплив на український експорт.

Аналітик GMK Center додав, що з 12 березня запрацювали відмінені Джо Байденом мита у розмірі 25% на українську сталь, що загрожує нашому експорту безшовних труб, обсяг постачання яких до США у 2024 році становив 113 млн доларів.

Фото: Виплавка сталі на підприємстві групи Metinvest "Запоріжсталь" (Getty Images)

За словами Андрія Глущенко, сталь з митом у 25% не підпадає під новий 10%-й тариф.

"Мита, впроваджені 2 квітня, не розповсюджуються на продукцію, яка підпадає під секцію 232 (частина Закону про розширення торгівлі США, яка дає право президенту запроваджувати імпортні мита без схвалення Конгресу - ред.)", - додав експерт.

Однак під нове універсальне мито потрапляє основна експортна позиція України – це чавун. За інформацією Андрія Глущенка, у 2024 році до США було експортовано 868 тисяч тонн українського чавуну.

Експерт зауважив, що нові мита також отримають конкуренти України на світовому ринку чавуну. Виключенням хіба що може стати Канада, але імпорту від північного сусіда не вистачить для задоволення потреб всього внутрішнього ринку США. Інші можливі постачальники чавуну отримали ще вищі тарифи, ніж Україна. Найбільшими постачальниками чавуну на світовий ринок є Китай (мито США у розмірі 34%), Індія (26%) та Німеччина (39%).

За словами експерта, американським металургам все одно потрібен чавун і вони продовжать його імпортувати, навіть за вищими цінами. "Хоча у короткостроковому періоді реакція ринку може бути шоковою – імпорт чавуну до США може і зовсім зупинитися на один - півтора місяці", - додав Андрій Глущенко.

В коментарі РБК-Україна заступниця директорки Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська заявила, що така політика США є дуже болісною для українських металургійних компаній. "Через це, деякі компанії можуть навіть вийти з американського ринку. Водночас переорієнтація на інші ринки теж може бути проблемною, адже на них може збільшитися кількість учасників і зрости конкуренція через нові американські мита", - сказала вона.

Фото: Українська сталь не вперше потрапляє під політику протекціонізму США (Getty Images)

В Європейській Бізнес Асоціації вважають, що ситуація може відчутно погіршитися, якщо Брюссель повторить приклад Вашингтону і не продовжить існуючі, привілейовані умови для українських товарів на ринку ЄС.

РБК-Україна звернулося за коментарями до компаній, основних експортерів металопродукції – Interpipe та Metinvest – щодо впливу нових тарифів США на їх бізнес. В Interpipe повідомили, що уважно вивчають прийняті Білим домом документи, зміни до митного законодавства і дадуть свою публічну оцінку пізніше. Прес-центр групи Metinvest також прокоментував, що оцінки давати ще зарано.

"Варто дочекатися більш детальної інформації і реакції ринків. Єдине, що можемо відмітити судячи з публічних заяв на даний момент, мита накладені на українську продукцію не вище рівня накладених на наших конкурентів по галузі", - повідомили представники Metinvest в коментарі РБК-Україна.

Наслідки для економіки загалом

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев в своєму Telegram-каналі 3 квітня написав, що значного впливу на всю економіку України рішення Трампа не буде мати.

"Безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США", - написав він. Депутат додав, що офіційному Києву не варто відповідати Вашингтону дзеркальними тарифами, адже ми імпортуємо зі США в 4 рази більше, ніж отримуємо звідти.

За словами Данила Гетманцева, на що дійсно варто звернути увагу, так це на те, що глобальна торговельна війна буде дуже впливати на ЄС. На його думку, жостка політика США буде посилювати протекціонізм у Європі, країни якої будуть піднімати мита на американські товари і заразом можуть застосувати подібні заходи і до України.

"Ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", - написав він, нагадавши приклади блокування або зменшення квот з боку ЄС постачання української агропродукції у 2024 році.

Фото: У минулому році ЄС блокував постачання української агропродукції (УНІАН)

Україна багато імпортує зі США продукції – це електроніка, зброя, автомобілі та запчастини до них, сільськогосподарська техніка, одяг, взуття, верстати та медичне обладнання. Багато з цієї продукції американські компанії виробляють поза митною територією США, наприклад, в Китаї, Індії, В'єтнамі, країнах ЄС, Бразилії тощо. Наприклад, в країнах Азії виробляються смартфони iPhone, частина комбайнів John Deere виробляються у Німеччині, Польща виготовляє процесори для американської компанії Intel. Ланцюжки виробництва провідних американських брендів розкидані по всьому світу. Це означає, що коли вони будуть імпортувати складові або готові вироби з інших країн, вони будуть закладати в ціни товарів ставки мит, які запровадила адміністрація Трампа.

Президент США вже порекомендував американським компаніям як не платити мита взагалі – розгорнути виробництво всередині країни. Проте це не швидкий процес і тому компанії продовжать значну частину продукції імпортувати за більш високими цінами і будуть перекладати ці витрати на кінцевого споживача. Тобто, якщо нові тарифи запрацюють в повну силу і їх ставки не будуть пом’якшені в результаті переговорів, тоді для України загалом подорожчає значний асортимент товарів, які постачаються зі США.

Київ ініціює переговори зі США щодо тарифів

Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів готує переговорну позицію, щоб запропонувати США переглянути прийняті для України мита. Вона зазначила, на сьогодні мита України по відношенню до товарів зі США – досить низькі, а саме 10% на автомобілі і 0% – на вугілля і нафту.

Україна немає торгових переваг перед США як, наприклад, Китай, ЄС чи В'єтнам, про яких особливо згадував Дональда Трамп під час свого виступу в "День визволення Америки". Ці країни мають суттєвий торговий профіцит зі США, чим сильно струрбований американський уряд. Таким чином, Україна має підстави, щоб пропонувати США переглянути універсальне мито.

"Зараз в нас є шанси домовитись про інші умови – американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому, ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", - зазначила Юлія Свириденко.

Вочевидь, не лише Україна ініціює переговори з командою Трампа, щоб переглянути оголошені ставки тарифів. Багато країн запустять ці процеси і будуть пропонувати США щось взамін того, щоб пом'якшити мита і залишитися на американському ринку. Історія з тарифами буде залишатися потужним важелем впливу політики Білого дому.