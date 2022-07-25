В металлургической отрасли кризис, который отразится на экономике, власть должна действовать, - эксперт

По мнению эксперта, власть должна немедленно принять меры для поддержки металлургического сектора, чтобы удержать экономику Украины, и снизить тарифное нагрузки.

"Кризис в ГМК - это очень сильный удар по всей украинской экономике. ГМК - это 10% нашего ВВП. И эта отрасль чрезвычайная чувствительна к неблагоприятной ситуации, которая сложилась в стране: часть предприятий находятся на оккупированных территориях, часть страдают от высоких цен на энергоресурсы, часть думают над закрытием производственных мощностей в Украине и перенос их за рубеж", - рассказал аналитик.

По его словам, системный кризис в ГМК необходимо одержать победу, и власти должны принять меры немедленно. В первую очередь - путем настройки коммуникации с промышленниками, что позволит понять его проблем, и предоставлением пакета стимулов, как это предусмотрено в Европе.

"Например, за рубежом есть система, по которой инвесторам возвращают часть вложенных инвестиций в случае форс-мажоров. Также им предоставляют бесплатно инфраструктуру и земельный участок для размещения производственных мощностей с подведенными инженерными сетями - и это только на местном уровне! А на уровне Еврокомиссии бизнесу предлагаются - длинные дешевые деньги с возможностью пролонгации. И Украина должна безотлагательно обеспечить такой же пакет стимулов для металлургов и всех других отраслей. Потому что сейчас - без стимулов, без налоговых льгот, с постоянным повышением тарифов - мы потеряем промышленность. Украина останется поставщиком сырья и рынком сбыта", - резюмировал Гужва.

Напомним, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него - на 23,7%. Причины - блокирование портов и усложнение логистики, из-за которых себестоимость украинской продукции выросла в разы.

Заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", ведь экономическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Так, по его словам, прогноз НБУ, который предусматривает падение ВВП в этом году на треть и инфляцию в более чем 30%, является "откровенно оптимистичным".