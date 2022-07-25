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У металургійній галузі криза, яка відобразиться на економіці, влада має діяти, - експерт

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Понеділок 25 липня 2022 18:25
У металургійній галузі криза, яка відобразиться на економіці, влада має діяти, - експерт Фото: у металургійній галузі криза, яка відобразиться на стані економіки (gmk center)
Автор: Олександр Мороз

В українському гірничо-металургійному секторі криза: через логістичні труднощі та подорожчання основних засобів (електрики, тарифів на перевезення) підприємства скорочують обсяги виробництва і закриваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігоря Гужву.

На думку експерта, влада має негайно вжити заходів для підтримки металургійного сектору, щоб втримати економіку України, і знизити тарифне навантаження.

"Криза в ГМК - це дуже сильний удар по всій українській економіці. ГМК - це 10% нашого ВВП. І ця галузь надзвичайна чутлива до несприятливої ситуації, яка склалася у країні: частина підприємств перебувають на окупованих територіях, частина страждають від високих цін на енергоресурси, частина думають над закриттям виробничих потужностей в Україні та перенесення їх за кордон", - розповів аналітик.

За його словами, системну кризу у ГМК необхідно перемогти, і влада повинна вжити заходів негайно. В першу чергу - шляхом налаштування комунікації з промисловцями, що дасть змогу зрозуміти його проблем, та наданням пакету стимулів, як це передбачено у Європі.

"Наприклад, за кордоном є система, за якою інвесторам повертають частину вкладених інвестицій у разі форс-мажорів. Також їм надають безкоштовно інфраструктуру та земельну ділянку для розміщення виробничих потужностей з підведеними інженерними мережами - і це тільки на місцевому рівні! А на рівні Єврокомісії бізнесу пропонуються - довгі дешеві гроші з можливістю пролонгації. І Україна має невідкладно забезпечити такий самий пакет стимулів для металургів і всіх інших галузей. Тому що наразі - без стимулів, без податкових пільг, з постійним підвищенням тарифів - ми втратимо промисловість. Україна лишиться постачальником сировини та ринком збуту", - резюмував Гужва.

Нагадаємо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що українці мають бути готовими до "важких сценаріїв", адже економічна ситуація в Україні стрімко погіршується. Так, за його словами, прогноз НБУ, який передбачає падіння ВВП цього року на третину та інфляцію у понад 30%, є "відверто оптимістичним".

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