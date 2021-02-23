Металлурги выступили за ограничение на вывоз лома и пролонгацию действия экспортной пошлины

В частности, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский констатировал, что ГМК генерирует пятую часть ВВП страны, в отрасли работают 200 тыс. украинцев, и в случае дестабилизации ситуации в ГМК, это непосредственно прочувствует около 1 млн граждан страны, а каждый украинец - вследствие снижения поступлений в бюджеты и курсе валюты, а также вследствие других проблем, связанных с нестабильной работой отрасли.

Глава правления центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва представил исследования относительного действия экспортной пошлины на металлолом.

По его словам, экспортная пошлина помогла сохранению 30 тыс. рабочих мест и созданию 4,2 новых рабочих мест. На первых этапах повышение экспортной пошлины дало фискальный эффект в виде привлечения средств в бюджет до $1 млрд, а также 2,9 млрд грн поступлений в разного уровня бюджеты и активизации деятельности ГМК.

При этом потребление металлолома снижает выбросы СО2, сокращает использование железной руды, угля и электроэнергии.

"Если действие существующей пошлины продолжится на пять лет, то можно говорить о сохранении 21 тыс. рабочих мест и создании около 3,5 тыс. новых мест, а также поступлениях в бюджет от продолжения деловой активности ГМК и инвестициях на уровне 3 млрд грн", - констатировал эксперт.

В свою очередь снижение пошлины до EUR10/тонна - "это минус 25 тыс. рабочих мест, недопоступление в бюджет, и если не будет сырья, то не будет и инвестиций. То есть, с точки зрения экономики, рекомендуется продолжение действия пошлин", делает вывод Гужва.

Представитель "Днепроспецстали" Станислав Чередниченко выступил однозначно за продление существующей пошлины в EUR58/тонна еще на пять лет, так как от этого зависит, будет ли работать предприятие, особенно с учетом сложностей с реализацией продукции из-за ограничений на рынках других стран. При этом он подчеркнул, что Казахстан полностью запретил экспорт металлолома, защищая свой рынок.

"Мы считаем EUR58/тонна - это оптимальный уровень пошлины, который будет сбалансирован на рынке", - считает Чередниченко.

Директор по закупкам ММК им. Ильича Александр Зайченко уточнил, что в металлургическом производстве использование лома снижает экологическое загрязнение, а также повышает энергоэффективность. "Меньше затрат, менее страдает экология. Мы выступаем за продление пошлины, с учетом опыта других государств, пока экономика не станет работать стабильно", - отметил он.

Директор представительства "ArcelorMittal Кривой Рог" в Киеве администрации по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций Владимир Ткаченко также выступил за пролонгацию пошлины.

"Мы потребляем 60 тыс. тонн металлолома и могли бы больше потреблять, но есть дефицит сырья. В то же время все страны защищают свои рынки, защищают свое сырье. Это еще очень хорошо, что у нас есть своя железная руда. Также поддерживаем еще на пять лет продление пошлин", - сказал Ткаченко.

Директор "Днепростали" Андрей Коротков сообщил, что за четыре года действия пошлины предприятие не останавливалось из-за нехватки металлолома, тогда как в 2016 году завод "потерял 63 рабочие смены". "В последние годы такого не было, принятые меры были правильными", резюмировал топ-менеждер

Представитель "Запорожстали" Евгений Авджи отметил, что существующая пошлина в EUR58/тонна уже не является заградительной с учетом конъюнктуры рынка и роста цен на лом, и это является тревожной тенденцией. "Поддерживаем инициативу на продление, может даже не на текущем уровне, а с учетом рыночной ситуации цены лома", - сказал Авджи.