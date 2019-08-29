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Металлурги призвали Зеленского обсудить с Трампом отмену пошлин на сталь

Новости » Экономика    29.08.2019 - 09:32
Металлурги призвали Зеленского обсудить с Трампом отмену пошлин на сталь
Александр Каленков (фото: ukrmetprom.org)

Зеленского просят обсудить заинтересованность Украины в квоте на беспошлинные поставки стали в США

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков призвал президента Владимира Зеленского обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом вопрос об отмене пошлин на украинскую сталь. Об этом говорится в соответствующем письме "Укрметаллургпрома" к Зеленскому.

"Просим Вас поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки стали в США во время встречи президентов Украины и США", - говорится в письме к Зеленскому.

Как известно, 25-процентную пошлину на импорт всех видов стальной продукции США ввели в марте 2018 года. Впоследствии Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика добились исключения из-под действия 25-процентной пошлины.

Но Украине не удалось вступить в переговоры по отмене пошлины для своей продукции, хотя США были готовы к диалогу.

По данным "Укрметаллургпрома", производство металлургической продукции обеспечивают рабочие места для 250 тыс. украинцев и доходы для их семей. Экспорт продукции горно-металлургического комплекса генерирует более 35 млрд грн налогов в год. Металлургическая продукция занимает 61% в доле украинского экспорта в США.

"Украинский импорт не угрожает нацбезопасности США, поскольку доля Украины в структуре импорта стальной продукции в США составляет менее 1%", - говорится в письме "Укрметаллургпрома" к Зеленскому.

Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве. Сейчас США ведут подготовку к встрече двух президентов.

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