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Металлурги должны настаивать на антидемпинговых расследованиях недобросовестных действий Китая, - эксперт

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 15:22
Металлурги должны настаивать на антидемпинговых расследованиях недобросовестных действий Китая, - эксперт Фото: производство (ukrmetprom.org)
Автор: РБК-Украина

Украинские металлопроизводители должны вести собственный мониторинг рынка, обращать внимание на рост недружественного импорта и своевременно обращаться в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для проведения антидемпинговых расследований.

Об этом заявил заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк.

"Если они (металлурги, - ред.) увидят, что ввоз определенной продукции резко вырос - надо обращаться в Минэкономторг с просьбой об антидемпинговом расследовании", - пояснил он.

В качестве примера замдиректора "Укрпромвнешэкспертизы" привел кейс с ведением пошлин в отношении импорта китайского оцинкованного проката.

"Тогда наши производители сами увидели, что поставки значительно увеличились - и обратились в министерство. В ходе расследования факты подтвердились и были введены пошлины. То есть, как члены ВТО мы должны придерживаться процедуры торговых расследований", - добавил он.

По словам эксперта, на время таких расследований разрешается введение предварительных пошлин, и это позволяет минимизировать ущерб для национальных производителей.

Напомним, ранее Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

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