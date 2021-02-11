Металурги повинні наполягати на антидемпінгових розслідуваннях недобросовісніх дій Китаю, - експерт

"Якщо вони (металурги, - ред.) побачать, що ввезення певної продукції різко зросло - треба звертатися в Мінекономторгу з проханням про антидемпінгове розслідування", - пояснив він.

В якості прикладу заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" привів кейс з веденням мит щодо імпорту китайського оцинкованого прокату.

"Тоді наші виробники самі побачили, що поставки значно збільшилися і звернулися в міністерство. В ході розслідування факти підтвердилися і були введені мита. Тобто, як члени СОТ ми повинні дотримуватися процедури торговельних розслідувань", - додав він.

За словами експерта, на час таких розслідувань дозволяється введення попередніх мит, і це дозволяє мінімізувати шкоду для національних виробників.