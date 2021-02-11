Металурги повинні наполягати на антидемпінгових розслідуваннях недобросовісніх дій Китаю, - експерт
Українські металовиробники повинні вести власний моніторинг ринку, звертати увагу на зростання недружнього імпорту і своєчасно звертатися у Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства для проведення антидемпінгових розслідувань.
Про це заявив заступник директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.
"Якщо вони (металурги, - ред.) побачать, що ввезення певної продукції різко зросло - треба звертатися в Мінекономторгу з проханням про антидемпінгове розслідування", - пояснив він.
В якості прикладу заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" привів кейс з веденням мит щодо імпорту китайського оцинкованого прокату.
"Тоді наші виробники самі побачили, що поставки значно збільшилися і звернулися в міністерство. В ході розслідування факти підтвердилися і були введені мита. Тобто, як члени СОТ ми повинні дотримуватися процедури торговельних розслідувань", - додав він.
За словами експерта, на час таких розслідувань дозволяється введення попередніх мит, і це дозволяє мінімізувати шкоду для національних виробників.
Нагадаємо, раніше Україна ввела на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.