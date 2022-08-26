Металлурги и аграрии призывают Кабмин не отменять возмещение НДС для экспортеров сырья

Подписанты напомнили: украинская железорудная отрасль по своей сути является более перерабатывающей, добывающей чем, поскольку содержание железа в руде, которую добывают в Украине, не превышает 25%-35%, а товарной продукцией считается сырье с содержанием железа не ниже 63%. И для достижения такого уровня украинская руда проходит обогащение - очень капитало- и энергоемкий процесс, который превращает украинский ЗРК и окатыши в товар с высокой добавленной стоимостью.

"К тому же, спецификой ГМК Украины является то, что подавляющее большинство компаний относятся к вертикально-интегрированным системам "руда-металл". И когда на мировом рынке снижается спрос на металлические изделия, такие компании имеют возможность продержаться именно путем экспорта железорудной продукции. И поэтому дополнительное финансовое давление на экспорт сырья - это потеря устойчивости отрасли, которая из-за войны переживает самые трудные времена и, в течение следующих лет, потребует значительные ресурсы для восстановления и развития", - отмечается в письме.

Таким образом, дополнительные нерыночные ограничения, такие как отмена возмещения НДС для экспортеров сырья, не приведут к ожидаемому повышению уровня переработки в Украине, а, наоборот, будут иметь критические последствия - как для металлургической отрасли, так и для экономической стабильности и национальной безопасности Украины, подчеркнули авторы письма.

Что же касается аграрно-промышленного комплекса, то здесь отмена возмещения НДС только способствовало увеличению доли "серого" рынка. Поэтому для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающей отрасли, властям следует сосредоточить внимание на улучшении доступа и построении инфраструктуры (электричество, водоснабжение, водоотвод, газовые сети, дороги, железнодорожные ветки и т.д.) до потенциальных локаций размещения перерабатывающих предприятий, а также обеспечить упрощение процедур разрешений и лицензий. Все это позволит инвесторам рассматривать Украину как более привлекательную страну для осуществления инвестиций, отмечается в письме.

"Отдельно следует отметить, что наличие указанных мероприятий является негативным сигналом для инвесторов: "сырьем" может быть определено большинство товаров, так как для каждого следующего этапа переработки готовая продукция предыдущего является сырьем. Это приводит к очередной неопределенности и неоднозначной трактовке самого понятия. А во-вторых, НДС является налогом конечных потребителей в Украине, поэтому возмещение НДС экспортерам - базовое обязательство государства, а не инструмент стимулирования экспорта", - отмечают металлурги и аграрии.

Авторы письма убеждены: только дополнительные стимулы для инвестиций в переработку будут способствовать производству в Украине товаров с большей добавленной стоимостью. В то время как отмена возмещения НДС приведет лишь к критическим последствиям для экономики.

Напомним, ранее против этой инициативы выступил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский: он заявил, что отмена возмещения НДС для экспортеров сырья повредит экономике и может окончательно подкосить экспортные отрасли. Сейчас власти нужно балансировать бюджет, а соответственно - максимально стимулировать экспортеров.