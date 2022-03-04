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"Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь харьковчанам

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Пятница 04 марта 2022 11:32
"Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь харьковчанам Фото: "Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь харьковчанам (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольный клуб "Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь жителям Харькова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Так, волонтерам будут предоставлены все имеющиеся вещи бренда MTLST и фирмы Joma: спортивные штаны, кофты и мастерки, футболки, куртки, ветровки, кроссовки, носки, теплые пледы и шапки, а также одежда для детей разных возрастов. Вещи будут переданы тем, кто был вынужден покинуть свои дома и скрываться от обстрелов в холодном метро и подвалах.

Напомним, ранее сообщалось, что группа DCH Александра Ярославского перечисляет в бюджет Харькова 25 млн грн. для обеспечения городских больниц всем необходимым.

Сам же президент футбольного клуба "Металлист" пообещал, что примет активное участие в восстановлении разрушенной городской инфраструктуры Харькова.

Также ранее стало известно, что взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи Александром Ярославским яхты Kaiser.

"DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет - надо работать, работать и еще больше работать", - отметил Ярославский.

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Металлист Харьков
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