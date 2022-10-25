"Металіст" підтримає молодіжну академію в Чернівцях завдяки партнерству з Favbet, - гендиректор

"Співпраця з Favbet стосуватиметься не лише виступів ФК у Прем’єр-лізі, але й допоможе забезпечити функціонування молодіжної академії команди, що зараз переїхала до Чернівців", - повідомив гендиректор клубу.

У Favbet наголосили, що бізнес, як і спорт, має створювати додаткову цінність для суспільства, тому всі спонсорські контракти компанії розглядаються в першу чергу як партнерство - співпраця двох сторін, об’єднаних спільними інтересами.

"У 2022 році деякі з планів Favbet щодо спонсорства довелось коригувати - у лютому та березні нашою першочерговою задачею стали безпека співробітників, їх фінансова підтримка, а також допомога армії. Коли ситуація трохи стабілізувалась, почали повертатись до звичної роботи, в тому числі й щодо партнерства", - розповідає Денис Якимов, Head of Sport Marketing Favbet.

Загалом цього року Favbet підтримує низку українських футбольних клубів як в елітному дивізіоні, так і в нижчих за рангом футбольних лігах.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.