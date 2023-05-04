"Металіст 1925" удесятьох втримав нічию з "Рухом" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Металіст 1925" – "Рух" – 0:0

Вилучення: Є. Ткачук, 6 (пряма червона картка) – Холод, 87 (друга жовта картка)

Ключовий епізод зустрічі відбувся в дебюті. Зірка гостей Климчук вискочив на побачення з воротарем "Металіста 1925", а на підступах до штрафного майданчика його завалив Ткачук. Арбітр розцінив порушення правил як фол останньої надії, тож харків'яни опинилися в меншості.

У такій ситуації "Рух" прогнозовано захопив ініціативу. Ось Сидоренко парирував удар Таллеса зі штрафного. Далі Соломон-Отабор перевірив пильність воротаря низовим ударом. Згодом дальній удар того ж Таллеса кіпер перевів на кутовий.

Зі стартом другої половини ситуація на полі змінилася не надто. Львів'яни продовжили плести мережива атак, але до справді гольових моментів справа доходила вкрай рідко. Оборона "Металіста 1925" навіть у меншості діяла неймовірно злагоджено.

Не вдалося "Руху" використати і стандарти. Таллес в одному з епізодів пробив вище воріт із перспективного штрафного. Не змогли гості матеріалізувати бодай в один гол і понад десяток кутових. Зрештою, харків'яни відстояли нічию і набрали важливе очко в боротьбі за виживання.

Для "Металіста 1925" ця нічия стала вже 12-ю впродовж нинішнього сезону. Харків'яни набрали 27 очок і посідають 9-те місце в УПЛ. Натомість "Рух" залишився у зоні перехідних матчів, маючи в активі 21 пункт.