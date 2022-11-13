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"Металіст 1925" обіграв "Інгулець" і перервав 6-матчеву серію без перемог в УПЛ: відео

Фото: "Металіст 1925" нарешті завершив матч УПЛ перемогою (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою харківського "Металіста 1925" над "Інгульцем" із Петрова завершився матч 13-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Металіст 1925" – "Інгулець" – 2:1

Голи: Русин, 40, Безуглий, 79 – Козак, 23

У першій половині команди обмінялися голами. Відкрили рахунок номінальні гості. Це Смоляков зряче подав у штрафний майданчик із лівого флангу, а Козак зіграв на випередження і в падінні пробив повз Мозіля.

Харків'яни відігралися перед перервою завдяки стандарту. Після кутового з лівого флангу Курило головою скинув м'яч на дальню стійку, де вільний Русин в один дотик відправив м'яч у сітку воріт "Інгульця" – 1:1.

Після перерви нагоди вирвати перемогу мали і господарі, і гості. Зокрема, петровець Ковальов гарматним пострілом зі штрафного на відстані 25-ти метрів влучив у поперечину. Були й інші моменти.

Проте, перемогу здобув "Металіст 1925". Переможний гол харків'яни організували на 79-й хвилині. Після кутового Безуглий ефектно пробив головою з другого поверху та відправив м'яч впритул зі стійкою – Паламарчук виявився безсилим.

Три набрані очки дозволили господарям піднятися на 10-те місце в УПЛ і перервати серію з шести матчів поспіль без перемог. Тепер харків'яни набрали 14 очок. Тим часом "Інгулець" – передостанній (7 пунктів).

До слова, раніше "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

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