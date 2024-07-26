"Металіст 1925" несподівано програв "Лівому берегу" півфінал турніру за місце в УПЛ

Київський "Лівий берег" у серії післяматчевих пенальті переграв харківський "Металіст 1925" у рамках 1/2 фіналу міні-турніру за путівку до Прем'єр-ліги на сезон 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, перехідний турнір

"Лівий берег" – "Металіст 1925" – 1:1 (пенальті – 5:4)

Голи: Войцеховський, 45+1 – Кравець, 90+4

Харків'яни зробили ставку на активний старт і змарнували кілька нагод ще до екватору тайму. Спершу Арі Моура з гострого кута поцілив у поперечину. Далі Овусу не зміг пробити Механіва з кількох метрів. Згодом Борячука зі штрафного відправив м'яч над дев'яткою.

На 31-й хвилині нападник пробив у руки воротарю з меж штрафного, а дальній постріл Арі Моури Механів парирував. Під завісу ж першої половини спрацювало найвідоміше футбольне правило. "Лівий берег" відкрив рахунок фактично з першого моменту – Войцеховський замкнув дальню стійку після прострілу Когута.

Попри очікування, "Металіст 1925" не полетів уперед від початку другої 45-хвилинки. Так, підопічні Віктора Скрипника володіли територіальною перевагою. Проте, столичний колектив злагоджено діяв в обороні та гасив усі спроби харків'ян загострити ситуацію.

Час ішов, а фаворит протистояння нічого не міг створити біля володінь Механіва. Під завісу ж зустрічі "Металіст 1925" ледве не пропустив другий м'яч, але Колесник із двох спроб не зумів переграти Мозіля. Та в доданий арбітром час команда Скрипника таки зрівняла рахунок – Кравець опинився в ролі центрфорварда та з лінії воротарського відправив м'яч у сітку.

Довелося командам перейти до серії одинадцятиметрових. Там команди були точними аж до дев'ятого удару. Харків'янин Арі Моура влучив у стійку. Натомість киянин Соколов потужно пробив під поперечину та вивів "Лівий берег" у фінал міні-турніру. Там "лелеки" зустрінуться з переможцем двобою закарпатського "Миная" та "Епіцентра" з Кам'янця-Подільського.