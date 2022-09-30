"Металлист 1925" в меньшинстве уверенно обыграл "Колос" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Металлист 1925" – "Колос" – 2:0

Голы: Мартынюк, 10 (пенальти), Русин, 30

Удаление: Капинус, 24 (М, прямая красная карточка)

Харьковчане сумели оформить быстрый мяч. Во время стандарта в своей штрафной сфолил Ориховский – пенальти. К отметке подошел Мартынюк и уверенно пробил в угол ворот Волынца.

Сразу же "Металлист 1925" мог удвоить преимущество. Это Ременюк ворвался в штрафную зону ковалевцев и нанес диагональный удар в дальний угол. Тем не менее, в этот раз вратарь гостей перевел мяч на угловой.

Ключевым же в матче мог стать эпизод на 24-й минуте. Болбат в контратаке "Колоса" пытался убежать на свидание с голкипером, но его снес Капинус и увидел прямую красную за фол последней надежды. Наказание могло стать двойным, но голкипер харьковчан вытащил из девятки выстрел Ориховского со штрафного.

"Металлист 1925", однако, быстро стабилизировал игру. А на 30-й номинальные хозяева забили во второй раз с помощью стандарта. Борячук на подаче углового на ближней стойке продлил подачу дальше, а Русин в одно касание замкнул дальнюю – 2:0!

"Колос" кое-как пришел в себя уже после перерыва. Дважды в эпицентре событий оказался Безбородько. Сначала форвард ковалевцев пробил над воротами с угла штрафной, а затем пробил из границ штрафной зоны с рикошетом – мяч прошел рядом со стойкой.

Вскоре за дело взялся Мякушко. Его первый выстрел со средней дистанции просвистел рядом со штангой. В свою очередь со вторым уверенно справился Мозиль.

В конце концов "Металлист 1925" даже в меньшинстве сумел удержать победу над соперником. "Колос" упустил возможность закрепить лидерство в чемпионате и теперь по дополнительным показателям уступает "Шахтеру".