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Мета Росії незмінна. У Міноборони назвали пріоритетне завдання окупантів

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не змінила стратегічної мети у війні проти України. Противник прагне окупувати схід та повністю знищити Україну як державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Стратегічні цілі РФ у війні проти України залишаються незмінними. Противник не відмовляється від планів знищення та захоплення нашої держави", - зазначає вона.

Маляр наголошує, що для Москви першочерговим завданням залишається повна окупація сходу України, зокрема Донецької та Луганської областей. Попри всі потуги росіян, поки їм не вдається здійснити задумане.

"Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України та намагається виконати задачу виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники минулої доби відбили 102 атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Водночас аналітики ISW зазначають, що ЗСУ провели контратаку на сході Бахмута та атакували місце розташування "вагнерівців" в окупованій Волновасі.

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