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Meta з листопада введе підписки на Facebook та Instagram у Європі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Meta з листопада запровадить підписку для користувачів Facebook та Instagram у Європі. Зокрема, після того, як європейські суди стали жорстко контролювати поводження компаній з даними в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Починаючи з листопада користувачі зможуть підписатися на доступ до соціальних мереж за 9,99 євро на місяць в Інтернеті або за 12,99 євро на місяць через мобільні операційні системи Apple і Android.

Передплатні послуги пропонуватимуться всім жителям Європейського союзу, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Компанія повідомляє, що за рахунок передплати користувачам на території ЄС не показуватимуть рекламу. 

Підписка є реакцією на посилення правил збору та використання призначених для користувача даних у Європі. Meta, повідомляючи про нововведення, посилається на рішення Суду ЄС, яке було ухвалено проти компанії в липні.

Тоді суд постановив, що компанії повинні розглянути можливість надання альтернативної послуги для клієнтів, які не хочуть, щоб їхні дані збирали і продавали рекламодавцям "за необхідності за відповідну плату".

Meta продовжить надавати послуги з рекламною підтримкою в соцмережах без додаткової плати. Хоча спочатку абонентська плата поширюватиметься на всі облікові записи користувача, починаючи з березня Meta стягуватиме додатково 6 євро на місяць в Інтернеті і 8 євро на місяць на мобільних пристроях за кожен додатковий обліковий запис.

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