Мета інформаційної атаки - збити систему "Очі", яка дає перевагу ЗСУ, - "Тихоход"

Інформаційну атаку на Олександра "Тихохода" Дмітрієва організовано задля того, щоб завадити поширенню в ЗСУ системи "Очі", яку він створив і яка дає захисникам перевагу на полі бою.

"Насправді це головна причина інформаційного нападу на мене. Я офіційно це заявляю. Бо всі меседжі в різних пабліках, виданнях, анонімних телеграм-каналах приводили саме до цього. Через те, що "Очі" легалізовані, передані ЗСУ і от-от почнуть офіційно розповсюджуватись – з наказами, штатними розписами тощо – в цей момент швидко треба було "збити" "Очі", а саме – дискредитувавши мене… Це спланована медійна атака. Вона працювала виключно на знищення мене і через мене – на знищення проєкту, який дає ЗСУ перевагу", - заявив Олександр Дмітрієв.

"Тихоход" зазначив, що це не перший випадок, коли за допомогою "медійного кілерства" намагаються позбавити Збройні сили України переваги над ворогом.

"Насправді це медійне кілерство відбувається в країні досить довго. Всі ефективні люди рано чи пізно підпадають під це медійне кілерство. Їх роблять токсичними чи створюють штучні умови, щоб їх дискредитувати. І інструментами охлократії змусити керівництво країни чи відповідальних осіб їх звільняти, переміщати чи щось інше зробити. Про це має вийти окреме розслідування, де буде розкрита вся ця агентурна мережа, їх інструменти та інше", - наголосив "Тихоход".

Від заявив, що імена ініціаторів інформаційної атаки на "Очі" вже відомі.

"Я знаю і думаю, що скоро багато хто узнає, хто був причетний, хто моделював, планував, режисурував цей публічний замах медійного кілерства. І я дуже буду намагатися, щоб всі, хто був до цього причетний, понесли відповідальність", - підкреслив Дмітрієв.

Як повідомлялося, підрозділ "Асгард" опублікував у соцмережах змонтоване відео зі звинуваченнями на адресу Олександра "Тихохода" Дмітрієва - радника командувача Сухопутних військ. Йому дорікали за нецензурні висловлювання та начебто непричетність до ЗСУ. Командування Сухопутних військ заявило, що проведе розслідування. І попросило на час перевірки утриматись від оцінок, оскільки інформація у відео неповна і може бути невірною.

Олександр "Тихоход" Дмітрієв - представник ЗСУ, який на початку широкомасштабного російського вторгнення ініціював операцію з підриву дамби в Козаровичах, внаслідок чого наступ окупантів на Київ захлинувся. Також Дмітрієв у 2022 році виступив автором і координатором створення системи ситуативної обізнаності "Очі".