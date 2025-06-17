Meta додасть у WhatsApp нові функції, які сподобаються не всім: що відомо

Нова модель монетизації

Status дає змогу користувачам ділитися зникаючими текстами, фотографіями, голосовими повідомленнями та відео. Однак тепер, поряд із публікаціями від друзів і родичів, у цьому розділі можуть з'являтися і спонсоровані матеріали.

Як зазначається, у Meta обговорювали запуск реклами у WhatsApp протягом кількох років, попри категоричну незгоду з боку засновників месенджера. У 2020 році компанія відмовилася від цих планів, однак у 2023 році глава WhatsApp Вілл Каткарт підтвердив, що робота над рекламними форматами триває.

Meta також додає спонсоровані канали та підписки (фото: Meta)

Як працюватиме персоналізація і що обіцяє Meta

За даними Meta, минулого року компанія заробила понад 160 млрд доларів на рекламі. Тепер рекламні оголошення у WhatsApp підлаштовуватимуться під інтереси користувачів - з використанням обмеженого обсягу інформації, включно з країною або містом проживання, мовою інтерфейсу, підписками на канали та взаємодією з рекламою в інших продуктах Meta.

Користувачі зможуть керувати рекламними налаштуваннями через Центр акаунтів, якщо раніше погодилися на використання цієї функції.

"Ми протягом багатьох років говорили про наші плани будувати бізнес, що не заважає особистому листуванню. Ми вважаємо, що вкладка "Оновлення" - вдале місце для нових функцій", - заявили в Meta.

Компанія підкреслює, що не буде продавати або передавати номери телефонів рекламодавцям, а також не використовує вміст повідомлень, дзвінків або груп для персоналізації реклами.

Крім того, WhatsApp почне показувати канали, що просуваються, у розділі "Огляд", а також запропонує користувачам можливість підписки на окремі канали для отримання ексклюзивних оновлень.

Meta вже багато років натякала на можливість додавання реклами у WhatsApp (gif: Meta)