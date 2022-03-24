За месяц войны в Украине погибли 128 детей

С начала полномасштабной войны Украины против России погибли 128 детей. Кроме того, еще 172 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову .

"По состоянию на 8 часов 24 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 128 детей и пострадали 172 ребенка", - говорится в сообщении.

Денисова добавила, что точное количество жертв определить пока невозможно из-за активных боевых действий в некоторых регионах Украины.