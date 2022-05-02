Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада

Чуть более месяца назад, 29 марта, Украина впервые официально представила свою концепцию окончания боевых действий и защиты от повторной агрессии РФ. В ее основе – получение Киевом официальных гарантий безопасности от широкого круга стран, в обмен на отказ от членства в НАТО.

Среди гарантий, которые озвучивали члены украинской делегации на переговорах – закрытие неба, поставки оружия или деньги на его закупки, автоматические санкции против РФ, отправка в Украину военных контингентов и т.д.

Все это, по словам Киева, должно запускаться автоматически и в очень сжатые сроки (называли термины в 24 и 72 часа) в случае нового нападения россиян. И в целом такие гарантии якобы даже более серьезные, чем в 5 статье Вашингтонского договора НАТО, в которой предусмотрен принцип "нападения на одну страну равняется нападению на всех".

Сразу после окончания переговоров в Стамбуле, на которых и была озвучена эта концепция, ее очень активно обсуждали в СМИ и соцсетях, критики указывали, что попытка "обменять" курс в НАТО на "пакет гарантий" в принципе неправильна, и что эти гарантии явно не сработают на практике.

Демонстрация готовности

За последний месяц публично о каких-либо серьезных прорывах в вопросе получения гарантий не сообщалось. Президент Владимир Зеленский и его окружение несколько раз делали анонсы на эту тему, но пока что переговоры продолжаются.

Как рассказывал в интервью РБК-Украина член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк, этим направлением занимается отдельная рабочая группа, которая объясняет потенциальным странам-гарантам, о каких именно обязательствах Украина их просит.

В круг таких гарантов входят пять постоянных членов Совбеза ООН (в том числе Россия), а также Германия, Польша, Турция, Италия, Израиль. Если реализовать механизм гарантий все же удастся, то под ними явно подпишется меньшее количество стран, кто-то из объявленного списка откажется брать на себя обязательства перед Киевом.

Украинская делегация в Стамбуле рассказывает журналистам jб идее с "гарантиями безопасности" (фото: Getty Images)

В середине апреля Зеленский рассказал журналистам, что пока несколько стран "демонстрируют готовность" стать гарантами украинской безопасности после войны. Это США, Великобритания, Турция, Италия, Польша, Франция и Германия. Возможно, отдельным гарантом может стать и Евросоюз как организация, об этом также велись переговоры. Кроме того, как признавали ранее на Банковой, от разных стран Украина может получить и разные гарантии.

Почему процесс выбивания гарантий происходит относительно медленно, легко объяснить. Конечно, все западные страны, которым предложили стать гарантами, на словах целиком и полностью поддерживают мир и территориальную целостность Украины, заверяют ее в своей поддержке и т.д. Но на практике как минимум берут длинную паузу, чтобы подробнее изучить смысл предложений украинской стороны.

Ключевой аспект придуманной в Украине формулы – юридические обязательства оказывать Украине помощь, которые берут на себя страны-подписанты. К такому активному шагу многие не готовы. А Украина, в свою очередь, не готова принимать чисто декларативные гарантии, без конкретных обязательств.

"Украине нужны реальные гарантии безопасности. Будапешта-2 не будет", – написал 23 апреля в своем Telegram-канале глава ОП Андрей Ермак, имея в виду Будапештский меморандум, который в конечном счете никак не помог Украине уберечься от российской агрессии, ни в 2014 году, ни сейчас.

Кроме того, за время, прошедшее после презентации украинской концепции гарантий безопасности, многое изменилось.

Прежде всего, существенно поменялась карта боевых действий. Россия, понеся тяжелые потери, была вынуждена оставить Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, сосредоточившись на южном и восточном направлениях. После деоккупации Украина и мир узнали о том, что происходило в феврале-марте в Бородянке, Буче, Ирпене и других городах и селах.

Кадры разрушений и трупы мирных жителей на улицах, сотни свидетельств о зверствах, которые творили российские солдаты, вызвали грандиозный резонанс, еще сильнее закрепив российскую агрессию против Украины в качестве главной темы глобальной повестки дня.

В самой же Украине после Бучи и Бородянки готовность граждан идти на какие-то компромиссы с агрессором, подписывать с ним какие-то документы и получать "гарантии" явно упала. А согласно концепции Банковой, после утверждения документа о гарантиях, его еще и надо будет провести через всеукраинский референдум, то есть считаться с мнением избирателей придется в любом случае.

Новые условия

Еще один важный тренд последних недель, который прямо влияет на ситуацию с получением гарантий – явная смена парадигмы Запада в отношении российско-украинской войны. В хорошую для Украины сторону.

Американцы, а также ориентирующиеся на них союзники, окончательно поверили, что Украина не просто не падет перед российским натиском, а наоборот, вполне способна разгромить оккупантов. Но для этого ее надо вдоволь обеспечить современным оружием. И после собрания на базе Рамштайн на прошлой неделе такая работа вышла на качественно и количественно новый уровень – Украину начали снабжать тяжелыми вооружениями.

Эксгумация тел погибших мирных жителей после деоккупации Бучи (фото: Getty Images)

"Все понимают, что реальные "переговоры" сейчас идут на поле боя, потому фокус делается на тех вопросах, которые смогут помочь Украине выстоять в военном плане", – сказала РБК-Украина директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Действительно, для исхода любых переговоров, в том числе и о гарантиях безопасности, определяющей является ситуация на фронте, которая и обозначает переговорные позиции сторон. Это за последние недели подтверждали РБК-Украина различные собеседники во власти.

Еще один фактор, непосредственно влияющий на тему гарантий – резкое снижение градуса критики в адрес НАТО со стороны украинской власти. На протяжении всего марта Альянс постоянно оказывался под ударом из-за нежелания оказывать Украине необходимую помощь.

В итоге, несколько подупала и поддержка евроатлантической интеграции среди рядовых украинцев (хотя за вступление в Альянс все равно выступает уверенное большинство). Сейчас таких обвинений уже почти не слышно – ведь и сами страны НАТО наконец-то поставили военную помощь Украине, в том числе тяжелым вооружением, на системную основу.

Парадоксальным образом, параллельно с идеей отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности, Украина сейчас намного теснее сотрудничает с Альянсом, чем даже месяц назад. По сути, начался переход Украины на вооружение НАТОвского образца, что еще некоторое время назад казалось совершенно нереальным делом.

По мнению Алены Гетьманчук, в конечном счете для Украины гарантии безопасности более реалистичны в рамках того же НАТО, чем в конструкции, предложенной в конце марта в Стамбуле. "Запад хочет сделать нашу армию настолько боеспособной, а российскую – настолько небоеспособной, чтобы Украине и не были особо нужны какие-то другие гарантии, потому что нападение будет маловероятным, и Украина сможет его отбить", – сказала она.

В украинской власти идею с вступлением в НАТО на самом деле тоже не отбрасывают даже сейчас. Однако видят это делом неопределенного будущего, тогда как гарантии безопасности хотят получить как можно скорее.

Проблема в том, что Альянс по-прежнему к этому не готов. Как отметил после встречи в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин, сейчас главное – это закончить войну в Украине, а об интеграции в НАТО надо будет говорить потом.

При этом сама война, по оценкам ряда западных политиков и топ-функционеров, вроде генсека НАТО Йенса Столтенберга, вполне может длиться еще годами. А гарантии безопасности для Украины, как и формат взаимодействия Украины с Альянсом в целом, по его словам, надо будет обсуждать уже после прекращения боевых действий.

Тем более, в ближайшее время стоит ждать очередного обострения. Оккупанты попытаются одержать хоть какую-то мало-мальски видимую победу до сакральной для них даты 9 мая, а украинские войска начнут получать вооружения из последних пакетов западной военной помощи.

На этом фоне Россия в привычном для себя стиле все активнее обвиняет украинскую власть в попытке срыва переговоров. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что Киев постоянно меняет свои требования и предложения, отклоняясь от инициатив, предложенных в Стамбуле. В частности, недовольство Москвы вызывает тот факт, что Украина хочет сначала получить определенные гарантии безопасности от Запада, а уже потом согласовывать их с РФ.

Согласно украинской концепции, Россия действительно входит в список стран-гарантов, хотя, конечно, в ее готовность выполнять какие-то обязательства никто не верит. Но задумка состоит в том, чтобы РФ была вынуждена их придерживаться, пусть не по доброй воле, а поскольку у нее не будет другого выбора – Украина вместе с западными союзниками сможет оперативно пресечь любую попытку повторной агрессии.

Министр обороны США Ллойд Остин (фото: Getty Images)

Как рассказывал ранее журналистам Владимир Зеленский, Украина по итогам всех возможных переговоров на выходе хочет получить два документа: собственно мирный договор с Россией и отдельное многостороннее соглашение о гарантиях безопасности. Причем если поначалу рассматривалась возможность вынести за скобки вопросы Крыма и Донбасса, то сейчас, под влиянием успешных действий на фронтах и получения западной военной помощи, их тоже хотят включить в соглашение.

В то же время оккупанты по-прежнему отстаивают идею "территориальной целостности и независимости" донбасских псевдореспублик, а вопрос принадлежности Крыма и вовсе считают "закрытым". Как при таких условиях можно согласовать какой-то документ, в том числе и о гарантиях безопасности – пока непонятно.

По словам одного из информированных собеседников РБК-Украина, воевать за нас страны Запада все-таки не планируют. Но через поставки вооружений они де-факто и выйдут на предоставление нам гарантий безопасности. Насколько тяжелых – вопрос открытый, ведь союзники опасаются, чтобы это оружие не было использовано дальше заявленных оборонительных целей. Реалистично выглядят и автоматические санкции против агрессора на случай повторного наступления россиян в будущем.

"В нынешних условиях Украина не должна "продавать" себя дешево. На переговоры надо выходить в максимально удобное время и в максимально удобных условиях. Мы не в той позиции, чтобы отказываться от гарантий безопасности высокого уровня. Украина имеет политическую поддержку и оружие, нам нет смысла соглашаться на иллюзию безопасности, как было предложено в Стамбуле", – сказала РБК-Украина аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

В любом случае, вопрос гарантий безопасности естественным образом оказался в тени чисто военных тем: ситуации на фронтах и поставок западного оружия. И как минимум в ближайшие пару недель определяющую для Украины роль будут играть события на поле боя, а не за столом дипломатических переговоров.