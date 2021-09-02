За місяць на сайти українських органів влади здійснили більше 40 кібератак
Фото: СБУ повідомила про 40 кібератак (freepik.com)
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні припинили та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Виявлення кібератак відбулося завдяки аналізу понад 36 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні місяці.
Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:
- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware).