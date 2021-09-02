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За місяць на сайти українських органів влади здійснили більше 40 кібератак

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Четвер 02 вересня 2021 14:00
За місяць на сайти українських органів влади здійснили більше 40 кібератак Фото: СБУ повідомила про 40 кібератак (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні припинили та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Виявлення кібератак відбулося завдяки аналізу понад 36 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні місяці.

Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware).
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