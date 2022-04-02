Месяц осады. Как выглядит освобожденный Ирпень: фоторепортаж

Уничтоженная инфраструктура, разрушенные здания и сгоревшие дотла автомобили - результат бесчеловечной атаки вражеских войск РФ, бомбивших более месяца мирное население Ирпеня.
РБК-Украина показывает как выглядит Ирпень, выстоявший под непрекращающимися обстрелами в фоторепортаже Getty Images.
Начиная с 27 февраля, после завязавшегося танкового боя, Ирпень находился в продолжительной осаде оккупантов, которые регулярно обстреливали город.
Войска ВСУ героически отстаивали город, отбивая атаки с земли и воздуха.
Украинские защитники 28 марта освободили Ирпень от российских захватчиков.
Сегодня можно наблюдать, что на улицах Ирпеня после прихода оккупантов царит хаос, войска РФ довели город до состояния непригодного к жизни.
Ранее цветущий, молодежный пригород Киева, пока туда не пришел “русский мир” выглядит сегодня непригодным для жизни. Многие дома, школы разрушены, лишь некоторым объектам удалось устоять.
По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, на сегодняшний день, город находится под контролем ВСУ. Однако возвращаться гражданскому населению в город пока небезопасно.
Обратившись к жителям многострадального города, городской голова не исключил вероятные нападения на Ирпень.
“Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", — заявил Маркушин.
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