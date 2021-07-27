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Місцезнаходження політв'язня Приходька невідоме вже два місяці, - омбудсмен

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Вівторок 27 липня 2021 11:26
Місцезнаходження політв'язня Приходька невідоме вже два місяці, - омбудсмен Фото: політв'язень Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: РБК-Україна

Місцезнаходження українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька невідоме з початку червня. Офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Як відомо, в березні Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року".

17 травня Військовий апеляційний суд міста Власіха Московської області відхилив апеляційну скаргу Приходька.

Після того була інформація, що Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до російського міста Володимир. Останнє відоме місце утримання нашого співгромадянина – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".

Денісова просить свою російську колегу Тетяну Москалькову вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я.

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