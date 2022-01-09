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Местами небольшой снег, гололедица и туман: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В понедельник, 10 января, погода в Украине будет разной. В северных, центральных и восточных областях ночью ожидается снег, тогда как на юге и западе существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Ночью в Украине, кроме западных областей, местами ожидается небольшой снег. Возможно налипание мокрого снега. Днем существенных осадков не ожидается.

В западных областях и на юге местами ожидается туман, видимостью 200-500 метров. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха 10 января составит:

  • на западе днем от -1 до -3, ночью от -4 до -10;
  • на севере днем от -1 до -3, ночью - от -1 до -5;
  • на востоке днем от 0 до +3, ночью - от 0 до -2;
  • на юге днем от +3 до +11, ночью - от -1 до +3;
  • в центре днем от -1 до +2, ночью - от -1 до -4.

Фото: погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 10 января ожидается на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области.

В горах Черновицкой области и среднегорье Львовского региона - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Важно! Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 10 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве ночью ожидается снег и гололедица на дорогах. Днем синоптики существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в ночное и дневное время будет находиться в пределах от -1 до -3 градусов.

Фото: погода в Киеве 10 января (meteo.gov.ua)

Напомним, 1 января синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2022 года.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр