Местами небольшой снег, гололедица и туман: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 10 января, погода в Украине будет разной. В северных, центральных и восточных областях ночью ожидается снег, тогда как на юге и западе существенных осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью в Украине, кроме западных областей, местами ожидается небольшой снег. Возможно налипание мокрого снега. Днем существенных осадков не ожидается.
В западных областях и на юге местами ожидается туман, видимостью 200-500 метров. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха 10 января составит:
Фото: погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 10 января ожидается на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области.
В горах Черновицкой области и среднегорье Львовского региона - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Важно! Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 10 января (meteo.gov.ua)
В Киеве ночью ожидается снег и гололедица на дорогах. Днем синоптики существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в ночное и дневное время будет находиться в пределах от -1 до -3 градусов.
Фото: погода в Киеве 10 января (meteo.gov.ua)
Напомним, 1 января синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2022 года.