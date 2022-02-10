Местами дожди и до +11 днем: погода на завтра
Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет теплой, на юге днем ожидается до +11. На западе страны ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Погода в регионах
На западе Украины завтра дожди, днем от +5 до +9, ночью от -1 до +2. На севере преимущественно без осадков, дожди с мокрым снегом ожидаются только в Сумской области. Днем от +4 до +7, ночью от -1 до +3.
На востоке дожди с мокрым снегом пройдут в Харьковской области, в других регионах без осадков, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +1. В центре днем от +6 до +9, ночью от 0 до +2.
На юге переменная облачность, днем от +9 до +11, ночью от 0 до +3.
Фото: погода в регионах
Погода в Киеве
В столице завтра сухо, днем от +5 до +7, ночью от +1 до +3. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Киеве
Напомним, в конце этой недели в Украине ожидается снижение ночной температуры ниже нуля. Но расчеты синоптиков свидетельствуют, что до конца месяца сильных морозов уже не будет.
РБК-Украина также публиковало прогноз на ближайшие выходные.