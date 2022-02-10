Местами дожди и до +11 днем: погода на завтра

Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет теплой, на юге днем ожидается до +11. На западе страны ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе Украины завтра дожди, днем от +5 до +9, ночью от -1 до +2. На севере преимущественно без осадков, дожди с мокрым снегом ожидаются только в Сумской области. Днем от +4 до +7, ночью от -1 до +3.

На востоке дожди с мокрым снегом пройдут в Харьковской области, в других регионах без осадков, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +1. В центре днем от +6 до +9, ночью от 0 до +2.

На юге переменная облачность, днем от +9 до +11, ночью от 0 до +3.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра сухо, днем от +5 до +7, ночью от +1 до +3. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве