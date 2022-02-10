ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Местами дожди и до +11 днем: погода на завтра

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 20:00
Местами дожди и до +11 днем: погода на завтра Фото: на западе Украины завтра дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет теплой, на юге днем ожидается до +11. На западе страны ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины завтра дожди, днем от +5 до +9, ночью от -1 до +2. На севере преимущественно без осадков, дожди с мокрым снегом ожидаются только в Сумской области. Днем от +4 до +7, ночью от -1 до +3.

На востоке дожди с мокрым снегом пройдут в Харьковской области, в других регионах без осадков, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +1. В центре днем от +6 до +9, ночью от 0 до +2.

На юге переменная облачность, днем от +9 до +11, ночью от 0 до +3.

Местами дожди и до +11 днем: погода на завтра

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра сухо, днем от +5 до +7, ночью от +1 до +3. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Местами дожди и до +11 днем: погода на завтра

Фото: погода в Киеве

Напомним, в конце этой недели в Украине ожидается снижение ночной температуры ниже нуля. Но расчеты синоптиков свидетельствуют, что до конца месяца сильных морозов уже не будет.

РБК-Украина также публиковало прогноз на ближайшие выходные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины