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Месть за чемпионат мира: Англия минимально обыграла Хорватию

Автор: Игорь Литвиненко

Англия в первом туре группы D Евро-2020 минимально обыграла Хорватию. Единственный гол на счету Рахима Стерлинга - 1:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Англичане в домашних стенах - поединок проходил в Лондоне на "Уэмбли" - особо не церемонились с Хорватией, организовав стартовый натиск на ворота Ливаковича. А на 6-й минуте могли рассчитывать и на гол, но обводящий удар Фодена пришелся в штангу. Ближе к середине тайма хорваты игру выровняли и сумели уйти на перерыв с нулями на табло.

Вторая 45-минутка повторила сценарий первого тайма, только теперь англичанам удалось таки реализовать свой шанс. На 57-й минуте Филлипс разрезной передачей вывел на убойную позицию Стерлинга, а тот с ходу пробил прямо в сетку - 1:0.

После гола англичане стали действовать более осторожно, излишне не рискуя. А вот хорватам, которым этот риск был необходим, особых моментов у ворот Пикфорда не создали. В итоге минимальная победа Англии, которая вернула должок хорватам за поражение в полуфинале Чемпионата мира-2018.

Отметим, сегодня в 22:00 на Евро-2020 дебютирует сборная Украины. Подопечные Шевченко сыграют в Амстердаме с Нидерландами. Поединок будет транслироваться на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, вчера на Евро сыграли три матча. Бельгия разгромила Россию, Уэльс и Швейцария расписали мировую, а Финляндия минимально обыграла Данию в матче, где у Эриксена остановилось сердце прямо на поле.

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